Franzosen-Abend wird wiederholt

Der Andrang im Juni war groß, der Platz begrenzt, und viele standen vor verchlossener Tür. Nun wird der Abend über die „Franzosen in Mannheim“ noch einmal wiederholt. Am Freitag, 21, September, lädt der Feudenheimer Kulturtreff erneut zu der szenischen Lesung mit der Schauspielerin Bettina Franke und dem Lokalhistoriker Volker Keller in die Hauptstraße 52a ein.

Veranschaulicht durch Bildprojektionen und gewürzt mit kleinen Anekdoten wird hier den Spuren nachgegangen, die die Franzosen seit dem 17. Jahrhundert in der Quadratestadt hinterlassen haben. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr, der Eintritt kostet 14 Euro. Karten gibt es bereits im Vorverkauf im Feudenheimer Buchladen, Hauptstraße 41A, in der Verlagsbuchhandlung Waldkirch, Hauptstraße 69, und an der Abendkassse. cha

