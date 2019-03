Freiwillige räumen gründlich auf

Pünktlich zum Frühlingsanfang startete jetzt die Säuberungswoche „Putz’ deine Stadt raus!“. Bei der Aktion können Freiwillige in Gruppen bis Ende März herumliegenden Müll von Grünflächen, Wäldern, Böschungen und Bereichen am Straßenrand in Mannheim aufsammeln. Der gesammelte Abfall wird von städtischen Mitarbeitern abgeholt.

Anmeldung noch möglich

Die Sammelwoche ist ein Wettbewerb zwischen den Stadtteilen und den sammelnden Gruppen. Gewonnen hat, wer am meisten Bürger mobilisieren kann und am meisten Abfall sammelt. Säcke und Zangen können in den Rathäusern der Vororte abgeholt werden. Wer noch mitmachen will, kann sich auf der Homepage der Stadt Mannheim anmelden. In Neckarau machte der SPD-Ortsverband Neckarau, Almenhof und Niederfeld mit sieben Engagierten am Wochenende den Auftakt. Freiwillige sammelten auf dem Niederbrücklplatz säckeweise Abfall auf. Der Platz war früher Veranstaltungsort des traditionellen Fischerfestes und von kleineren Kerwen. Heute wird er allerdings selten für Feste und Feiern genutzt, sondern eher als Parkplatz des benachbarten Tennisvereins.

Mathias Kohler, Vorsitzender des SPD-Ortsvereins Neckarau, Almenhof und Niederfeld, sagte, die zeitlichen Ressourcen reichten aus, um auch die beiden umliegenden Aufeldwege zu säubern. Die Gruppe nahm in Neckarau bereits das achte Mal an dem Wettbewerb teil. Innerhalb der acht Jahre sei die Menge an herumliegenden Zigarettenstummeln, Flaschen und Tüten bereits zurückgegangen. „Allerdings nutzen viele den Niedebrücklplatz als Sperrmüllablage“, sagte Sammelhelferin Traudel Tillessen. „Ziel ist es, den Platz zu begrünen“, sagte die Mannheimerin Sabine Leber-Hoischen. „Im Jahr 2015 wurden bereits Teile des Platzes von unserem Verein mit Bäumen bepflanzt und es wurde ein Brunnen gebaut“, erklärte Karin Steffan, ehemalige Gemeinderätin und Vorstandvorsitzende des Vereins „Lokale Agenda 21“. In kleineren Schritten wolle man die Begrünung und Umgestaltung des Platzes voranbringen. dik

