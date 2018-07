Freizeitfaktorfür Lanzpark

Anzeige

Der SPD im Ortsverein Lindenhof-Almenhof fordert einen Boule-Platz im Lanzpark. Der Avendi Senioren Service, als Träger der Initiative, soll dabei unterstützt werden, künftig für die von ihm betreuten Senioren, aber auch für die Öffentlichkeit Boule-Sets und gemeinsame Termine für das Spielen zur Verfügung zu stellen. „Über Gespräche mit mehreren Bewohnern stellte sich heraus, wie einfach dem Wunsch nachgekommen werden kann“, sagte Florian Kling (SPD). Vor allem für das naheliegende Seniorenheim biete die Einrichtung eine Möglichkeit, das sportliche und soziale Engagement seiner Bewohner zu steigern. Da der Platz bereits über Bäume, Bänke und eine „wassergebundenen Decke“ verfügt, seien nur kleine Maßnahmen notwendig, um den Plan in die Tat umzusetzen. „Über Mittel aus dem Stadtbezirksbudget des Bezirksbeirats Lindenhof soll der Antragssteller dabei unterstützt werden, die Boule-Kugeln und eine abschließbare Kiste am Platz einzurichten“, so Marcus Butz (SPD). red