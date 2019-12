Freude über Ponyreiten und Besuch vom Nikolaus

Lina (v.l.) auf Tino, Teresa Moritz, Luisa auf Strolch und Ina Reis. © Haas

Die Kinder hatten bereits ihre Freude, bevor der Nikolaus kam. Sie durften über den Sportplatz des Johann-Peter-Hebel-Heimes hoch zu Ross eine Runde drehen. Teresa Moritz und Ina Reis vom Jugendreitverein Käfertal führten die beiden Ponys Tino und Strolch rund um den Platz, immer jeweils mit einem Kind auf dem Sattel. Luisa (2 Jahre) schaute zunächst zwar ein wenig skeptisch drein. Aber ihre Skepsis schwand nach den ersten Gängen sofort und verwandelte sich in Freude. Die hatte Lina (6) schon von Beginn an. Sie wollte fast nicht mehr vom Pony absteigen, so gut hatte es ihr gefallen.

Dann war es endlich doch soweit: Mit Glockengeläut kündigte sich der Nikolaus in Person von Edgar Geibert an. Begleitet war er von Knecht Ruprecht (Heinz-Günter Huissel). Da die beiden lediglich brave Kinder antrafen, konnten sie nur Gutes berichten und die Rute bei sich behalten. Der Nikolaus hatte einige Geschichten in seinem goldenen Buch notiert, die er nach dem Aufrufen der Kinder zum Besten gab. Die Sänger des Siedlergesangvereins hatten den Nikolaus mit zwei Liedern begrüßt.

Sänger für Domkonzert gesucht

Nach dem Verlesen der Geschichten erhielt jedes Kind eine prall gefüllte Tüte mit Süßigkeiten, die Dorle Schwab mit der Frauengruppe zusammengestellt hatte. Da strahlten die Gesichter der Kleinen. Sie freuten sich über den Besuch des Heiligen Mannes. Bei selbst hergestelltem Glühwein und Butterlaugenstangen saßen die Sänger noch lange zusammen, ehe es vor allem den Kindern kalt an den Füßen wurde.

Pressereferentin Jutta Schmitt hatte zwischenzeitlich berichtet, dass der Chor Sänger sucht für einen großen Auftritt am 10. Mai 2020 im Speyerer Dom unter dem Titel „Baden schaut über den Rhein“. „Wir brauchen noch Unterstützung durch interessierte Frauen und Männer. Diese müssen keine Mitglieder im Chor werden, sondern können nach dem Projekt ohne größere Formalien wieder austreten.“ Die Proben des Männerchores beginnen immer freitags um 16.30 Uhr, die des gemischten Chores um 17.45 Uhr im Johann-Peter-Hebel Heim am Kuhbuckel. has

