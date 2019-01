Frühjahrsputz im März

Vom 23. bis 30. März heißt es in den Stadtteilen wieder „Putz‘ Deine Stadt raus!“. Jedes Jahr packen rund 10 000 Bürger bei der Mannheimer Reinigungswoche mit an. Sie befreien den öffentlichen Raum, wie Grünanlagen und Böschungen, von achtlos weggeworfenem Unrat, damit sich Mannheim zur Eröffnung der Freiluftsaison von seiner schönen Seite präsentieren kann, heißt es in einer Pressemeldung.

Geräte kostenlos

Anmeldungen zur Reinigungswoche unter dem Motto „Putz‘ Deine Stadt raus!“ sind ab sofort möglich. Bürger aller Altersklassen, Schulen, Kindergärten und Vereine sind eingeladen, am gemeinsamen Frühjahrsputz teilzunehmen, teilt die Stadt mit. Greifzangen und Handschuhe stellt die Abfallwirtschaft Mannheim kostenlos zur Verfügung und sorgt für die Abholung der gefüllten Säcke. Mitmachen lohnt sich, laut Aufruf der Stadt, auf jeden Fall. Die Teilnehmer, die zu einem sauberen Stadtbild beitragen, können, so heißt es aus dem Rathaus, wieder Preise gewinnen.

Weitere Informationen zur Reinigungswoche 2019 gibt es im Internet auf www.mannheim.de/rausputzen oder unter der Telefonnummer 0621/293-7004. red

