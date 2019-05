Frühlingsfest im Waldorfdreieck

Die Freie Waldorfschule Neckarau lädt alle Interessierten herzlich ein, am Samstag, 11. Mai, von 9 bis 15 Uhr zu einem Frühlingsfest mit Floh- und Pflanzenmarkt zum Waldorfdreieck in den Neckarauer Waldweg 131 in Neckarau zu kommen. Dort stellen Schüler und Lehrer die Schule vor, informieren Familien über die Möglichkeiten, die sie bietet, und geben Einblicke in den Schulalltag. Für Kinder gibt es außerdem Kreativstationen und Erlebnisangebote. Am Flohmarkt werden unter anderem Blumen und Pflanzen aus dem Schulgarten, sowie Kinderkleidung und Spielzeug verkauft. Mit Musik und selbst hergestellten Getränken und Leckereien ist für das Wohl der Gäste gesorgt. Weitere Infos unter www.waldorfschule-mannheim.de. jh

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 08.05.2019