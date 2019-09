Führung durch Fulda

Für Samstag, 7. September, laden die evangelische Johannisgemeinde sowie die katholisch Gemeinde von St. Josef zu einem ökumenischen Ausflug nach Fulda ein. Abfahrt ist um 8.30 Uhr an der Johanniskirche in der Windeckstraße 1.

Nach der Ankunft in Fulda gibt es vor dem Beginn der Dom- und Stadtführung Gelegenheit zum Bummeln. Die anschließende Weiterfahrt führt in die Altstadt von Gelnhausen mit Andacht in der Marienkirche. Auf der Rückfahrt ist ein gemeinsamer Restaurantbesuch im „Löwen“ in Hirschberg geplant. Die Rückkehr in Mannheim wird voraussichtlich um 20 Uhr sein.

Eine Anmeldung für Kurzentschlossene ist ab sofort möglich unter der Telefonnummer 0621/ 81 84 32 im Pfarramt St. Josef oder unter 0621/ 824 074 oder im Pfarramt St. Johannis. eaw

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 04.09.2019