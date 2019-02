Fulminante Premiere

Der Applaus war der Lohn für die intensive Arbeit und ließ die Akteure strahlen. Eineinhalb Jahre Probenarbeit, Lichttechnik- und Tontests fanden ihren Abschluss in zwei Vorstellungen des Stücks von Niels Hollendieck frei nach dem Roman La Petite Fadette von Georges Sand. Silas Hauk, zusammen mit Nancy Schan für die Regie verantwortlich, betonte die großen Herausforderungen bei der Neugründung des Jungen Theaters St. Pius. „Regie führen und selbst mit einer großen Rolle auf der Bühne stehen – das ist oft nicht ganz einfach in der Kombination.“

Mit Rollen identifiziert

Die Zuschauer waren jedenfalls beeindruckt von der Leistung der elf- bis 25 Jahre alten Schauspieler, die sich mit ihren Rollen voll identifizierten. Im Mittelpunkt des Geschehens steht die Freundschaft von Landrey (Silas Hauk) und Sylvinet (Jakob Boudgoust). Diese wird durch die Feuerzunda (Jessica Schan) auf die Probe gestellt. Erschwerend hinzu kommen die Sticheleien von Jana (Nancy Schan) und der gesamten Mädchenclique.

Alle freuen sich auf das anstehende Kirchturmweihfest, allerdings gibt es auch Außenseiter und Zweifler. So entstehen Konflikte, die heute genau so aktuell sind wie vor hundert Jahren. Ob Mobbing, Freundschaft, der Verrat an dieser sowie die erste Liebe – all das wird im Stück thematisiert.

Nächster Termin 9. März

Die meisten Akteure sind als Eigengewächse der Theatertradition St. Pius entsprungen. Sie haben ihre ersten Gehversuche auf der Bühne bei den jährlichen Weihnachtsmärchen gemacht und bringen gemeinsam schon einige Jahre Bühnenerfahrung mit.

Wer die Premiere verpasst hat: Die nächste Aufführung ist dann am Samstag, 9. März, um 19.30 Uhr in St. Pius. Einlass 30 Minuten vor Beginn. Karten gibt es für 7 Euro (ermäßigt 5 Euro) an der Abendkasse. red/aph

