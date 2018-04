Fußgängersteg „Voltastraße“ vor dem Aus

Anzeige

Bei der Bezirksbeiratssitzung zeigte Marcel Gabler vom Fachbereich Tiefbau auch anhand von Bildern, dass der 1967 gebaute, 260 Meter lange „Fußgängersteg Voltastraße“ marode ist. Die Brücke über die ICE-Trasse der Deutschen Bahn als kurze Verbindung von Neckarau nach Neuhermsheim werde von durchschnittlich 24 Radfahren pro Tag und nur wenigen Fußgängern genutzt. Eine Instandsetzung des zuletzt 1983 sanierten Stegs würde 3,64 Millionen Euro kosten. Ein Ersatzneubau für 3,40 Millionen Euro sei an dieser Stelle nicht barrierefrei möglich. Deshalb sei die Verwaltung für einen ersatzlosen Abbruch (400 000 Euro). Die Bezirksbeiräte aus Neckarau und Neuhermsheim forderten, vor einem Abbruch des Stegs zu prüfen, ob eine Alternative in der Nähe möglich ist. Weil die früher zusammengehörenden Stadtteile Neuhermsheim und Neckarau durch die Gleise getrennt wurden, sahen sie ebenso wie Stadtrat Wolfgang Taubert (Vereinigung „Mittelstand für Mannheim“ MfM) auch die Bahn in der Pflicht.

Anschließend stellte Sabine Baidetzka, Leiterin Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege, das Meldesystem MeKi zur Nachfrage nach Kinderbetreuungsplätzen vor. Problem für Bezirksbeiräte und Bürger ist, in Neckarau und Niederfeld gibt zu wenige Plätze. Hoffnung auf eine Verbesserung weckte Peter Schäfer, kommissarischer Leiter des Jugendamtes: 30 Millionen Euro habe der Gemeinderat genehmigt davon sollen neue Gruppen entstehen. Die katholische Kirche plane, das Gebäude des Kindergartens Maria Hilf in der Karl-Blind-Straße durch einen Neubau zu ersetzen. Dorthin sollen auch zwei bestehende Gruppen des Kindergarten St. Josef verlagert werden (wir berichteten). Zudem ist geplant am, Standort Maria Hilf zwei neue Gruppen zu schaffen. ost