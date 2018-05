Gäste angeln sich frischen Fisch

Anzeige

Das Gelände am Wilhelmswörthweiher beim Angelsportverein des ASV Sandhofen füllte sich schon morgens mit den vielen Gästen. Dabei dominierten die Männer, die sich am Vatertag zum Frühschoppen trafen. Die Väter, viele in Begleitung ihrer Familien, ließen sich zur Mittagszeit die insgesamt 200 Kilogramm Zanderfilet ebenso schmecken wie Steaks und Bratwürste.

Eine Institution beim ASV ist mit seinen 90 Jahren Otto Burkhardt. Der agile Senior gehört dem Verein, der im nächsten Jahr sein 100-jähriges Jubiläum feiert, seit 50 Jahren an. Eine große Hilfe ist Burkhardt den Helfern beim Belegen der Fischbrötchen. Diese Aufgabe hat er schon vor Jahren übernommen.

Die Vorstände Peter Siegmann und Rudi Lelek sorgten mit Zelt dafür, dass die Gäste trotz aufkommenden Regens feiern konnten. Wer unter diesem Dach keinen Platz fand, der zog sich die in „Anglerklause“, dem Vereinsheim auf dem Gelände am Wilhelmswörthweiher, zurück. Die Bewirtung der „Anglerklause“ wird abwechselnd von Vereinsmitgliedern im Ehrenamt übernommen. „Wir sind stolz darauf, dass sich immer Helfer vor allem auch aus dem Kreis der Jungfischer zur Verfügung stellen“, so Rudi Lelek.