Ganz große Gaudi in Dirndl und Lederhose

„O’zapft is!“: Mit einem zünftigen Oktoberfest hat der Schützenverein Rheinau 1925 auch auswärtige Besucher in sein Festzelt gelockt. „Nach dem großen Erfolg bei der Premiere im letzten Jahr war auch unser zweites Oktoberfest erneut eine hervorragende Veranstaltung“, freute sich Oberschützenmeister Thorsten Lützner. Wie bereits im Jahre zuvor strömten wieder zahlreiche Gäste in Dirndl und Lederhose zur Festwiese im Vereinsheim der Schützen. „Das ist immer eine Mordsgaudi“, fand Roland Schneider. Ob Nikolausschießen, Silvesterfeier, Ostereierschießen oder Sommerfest, er und seine Frau Beate kämen regelmäßig hierher zu den Schützen: „Weil es immer so schön und gemütlich ist“.

Die in diesem Jahr engagierten Egerländer aus Frankenthal erwiesen sich ebenfalls als echter Volltreffer. Die Blaskapelle unter Leitung von Otto Kandziora sorgte von Beginn an für beste Stimmung. In original Egerländer Kostümen spielten sie einen Mix aus Klassikern wie dem „Schneewalzer“ und aktuellen Stimmungsliedern. Die Gäste hielt es dabei natürlich nicht auf ihren Plätzen. Es wurde ausgelassen auf den Bänken geschunkelt und mitgesungen und am Schluss sogar getanzt.

Leberkäse mit Brezel

Parallel floss das Bier zu „Ein Prosit auf die Gemütlichkeit“ in Strömen. Dazu servierten Oberschützenmeister Lützner und sein fleißiges Team – immerhin 30 von derzeit 110 Mitgliedern im Rheinauer Schützenverein – „Haxn“, Weißwürste sowie Leberkäse mit Brezel und weitere bayerische „Schmankerl“.

„Das Essen schmeckt gut und uns gefällt auch die Atmosphäre“, sagten Petra und Fred Schneider. Längst sind die Rheinauer bei der Sause nicht nur unter sich. Auch Gäste aus Pfingstberg, Neckarau und Angelika Praeger aus Schwerin, die gerade ihre Schwester Charlotte Kunz in Rheinau besucht, kamen zum ausgelassenen Feiern. So auch Rebecca Beteta, Melanie Räsener und Leonie Finger von der Neckarauer Pilwe, die zünftig gekleidet mit Dirndln an den Tischreihen selbstgemachte süße „Schmankerln“ zur Aufbesserung ihrer Vereinskasse verkauften. Rund 120 meist in Dirndln und Lederhosen Gekleidete tummelten sich im Zelt.

Am späten Nachmittag hatte das Fest begonnen, mehr als zwei Stunden lang sorgten die „Egerländer“ für super Stimmung. Nachdem das Abschlusslied erklang, traten die Besucher beschwingt den Weg in Richtung Heimat an.

Friedliche Stimmung

Das gut gefüllte Vereinsheim und die hervorragende, friedliche Stimmung zeigte wieder einmal, dass das Oktoberfest mittlerweile bei vielen Rheinauern offensichtlich eine etablierte Veranstaltung geworden ist. Und es daher auch im nächsten Jahr 2020 mit Sicherheit eine erneute Auflage des Rheinauer Oktoberfestes geben wird.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 16.10.2019