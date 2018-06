Garten als Erlebnisraum für Kinder

Anzeige

Elke Kölble erläutert die Finanzierung der Gartenanlage: „Unterstützung, um das 170.000-Euro-Projekt zu stemmen, erhielten wir zu zwei Dritteln von Stiftungen, Firmen und Einzelpersonen, ein Drittel stammt aus Eigenmitteln“. Kostenneutral ist die Eigenleistung der Kinder, Lehrer und Eltern, auch von den benachbarten Schulen. Nach ersten Erdarbeiten während der „Maschinenwoche“ im September 2017 trafen sich alle Helfer zur „Mitmachbaustelle“. Im April begann die zweite Bauphase in der gleichen Reihenfolge und im kommenden September geht es in die dritte Runde.

Bereits komplett fertig gestellt ist der Garten im Eingangsbereich der Schule mit einem großen Blumenrondell und Steingarten-Beet für Pflanzen, die viel Trockenheit vertragen. Gesät und angepflanzt werden ausschließlich heimische robuste Arten, wie Wildrosen, Ackerrittersporn, Kornblumen oder Mohn, ideal für Nektar- und Pollensammler. Das „Insektenhotel“ aus Holz hat auch schon erste Bewohner.

Großer Beliebtheit erfreut sich der neue Sandkasten und der Matschspielplatz für die Schüler, erzählt Elke Kölble. Das „Chill-Areal“ ist mit extra angefertigten Holzmöbeln ausgestattet. Hinter dem Schulgebäude liegt ein kleiner Teich. „Die Kinder lieben das Podest, von dem aus sie Tiere beobachten können“, berichtet die Geschäftsführerin weiter. In dem nur rund 30 Zentimeter tiefen Wasser sind schon Laubfrösche, Libellen und kleines Wassergetier heimisch geworden.

Hochbeete für Gemüse und eine Kräuterschnecke schließen sich an. Martin Adamer, Fachlehrer, und Koordinator des Gartenprojekts, beobachtet: „Wildbienen und Schmetterlinge fliegen schon deutlich zahlreicher als früher in unserem Garten umher“. Am Dach der Schule hängen zur Gartenseite die Nistkästen für Mauersegler. Da sich die schwalbenähnlichen Vögel schwer tun, sich heimisch niederzulassen, aktiviert Martin Adamer täglich eine CD mit ihren charakteristischen Rufen, um sie anzulocken.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 29.06.2018