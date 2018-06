Gartentag, Musik und Freiluft-Kino

Anzeige

Am letzten Samstag im Juni, 30. Juni, wird im sozialen Projekt „Urban Gardening Benjamin Franklin“ wieder gemeinsam gegärtnert. Von 13 bis 18 Uhr wird gebuddelt, gejähtet und geerntet. „Wir bauen unser zweites Hochbeet und grillen zusammen“, kündigt Initiatorin und Projektleiterin Ulrike Schaller-Scholz-Koenen an. „Alle Menschen, egal ob groß oder klein, sind herzlich willkommen.“ In Zusammenarbeit mit den Teams von Kulturbrücken, Steckenpferd und Freundeskreis Asyl sowie dem Bahnhofshelferchor erklingt von 18 bis 21.30 Uhr Musik. Außerdem gibt es Outsidespiele und es werden drei reparierte Fahrräder durch die Fahrradwerkstatt Columbus Straße verlost. Ab 21.30 Uhr zeigt Hermann Rüttermann von Kulturbrücken den preisgekrönten Film „Das Mädchen Namens Wadja“ als Open Air Kino. dir