Gasleitung wird erneuert

Die MVV Netze GmbH erneuert derzeit im Wohlgelegen in der Röntgenstraße auf einer Länge von 250 Metern ein Teilstück der Gasleitung. Die Arbeiten haben in Höhe der Cheliusstraße gegenüber dem Universitätsklinikum begonnen und werden voraussichtlich bis Ende Juni vor dem Kreuzungsbereich der Käfertaler Straße abgeschlossen. Wie das Unternehmen mitteilt, müssen die beiden stadteinwärts führenden Spuren aus Richtung Feudenheim auf eine Fahrbahn verengt werden, so dass nur der linke Fahrstreifen den Verkehrsteilnehmern zur Verfügung steht. Die Cheliusstraße wird während der sechswöchigen Bauzeit zur Einbahnstraße. Die Einfahrt von der Röntgenstraße in die Cheliusstraße ist möglich, die Ausfahrt jedoch nur in Richtung Käfertaler Straße über die Ludolf-Krehl-Straße. Für Radfahrer und Fußgänger wird ein gemeinsamer Weg eingerichtet. MVV nutzt die etwas verkehrsärmere Zeit für diese Arbeiten. Das Unternehmen bittet um Verständnis für die Maßnahme. Für Fragen und Anregungen ist das Unternehmen jederzeit per Mail an kontakt@mvv.de zu erreichen. red/aph

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 06.05.2020