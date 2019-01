Gassenhauer zum Hirschgulasch

Der Auftritt war fulminant und die Krönung des Frühstücks des Mannheimer Traditionscorps (MTC) im Gemeindesaal von St. Bonifatius im Wohlgelegen. Die Sängerin Dolores von Cartier ( Alexander Rohr) ließ es im Saal richtig krachen. Mit Gassenhauern wie „New York“ (Frank Sinatra) oder Bryan Adams Ballade „(Everything I Do) I Do It For You“ oder dem Welthit von John Denver „Take me home, Country Roads“ brachte diese Stimme die Gäste im Saal sofort zum Mitsingen.

Kurpfälzer Größen

Da braucht es nicht einmal die Aufforderung von Cartier: „Herr Kapellmeister, abfatze“. Das geschah auch ohne weiteres Zutun. Auch die Frage „Könnt Ihr noch?“ war eigentlich überflüssig. Ohne Zugabe konnte dieses kleine gut zusammengestellte „Progrämmchen“ nicht beendet werden. So mussten MTC-Kommandant Dirk Neumann und sein Vize, Dieter Jacoby, gar nicht viel beitragen, um die Stimmung im Saal auf den Höhepunkt zu treiben.

Als Kapellmeister fungierte Bloomaul Joachim Schäfer mit bekannten Liedern. Überhaupt war dies ein Treffen der karnevalistischen Größen der Kurpfalz und weit darüber hinaus. So fanden Vertreter der Stadtgarde Ludwigshafen, der Leininger Schlossgarde aus Bad Dürkheim, der Stadtgarde Trier, der Stadtgarde Kaiserslautern oder die Mainzer Freischützen den Weg über den Rhein. Aus dem niederländischen Vaals war eine Abordnung der Prinsejarde angereist, ebenso wie Freunde der Oecher Penn aus Aachen. Man musste aber gar nicht so weit schauen. Der Club der Gemütlichen aus dem hessischen Viernheim hatte seine Prinzessin Selina I. dabei. Der gefiel es: „Mir macht das hier unheimlich viel Spaß, weil das ein fröhliches Publikum ist“, meinte sie lachend.

Und da durften die Vertreter der Stadt nicht fehlen, hatte doch Stadtprinzessin Danila I. das Treffen der Karnevalisten mit ihrem Motto offiziell eröffnet. Ob Aulaner, CCW, Schlappmäuler, Pilwe oder Sandhase – überall hieß es „Ahoi“ oder „Hopp, hopp, hopp“. Den höchsten Akt der „Selbstbeweihräucherung“ erreichte Ehrenkommandant Robert Fitzgerald, dem der Kommandant der Ranzengarde der Fröhlich Pfalz, Thomas von Friedl, in launigen Worten das Ehrenkreuz des Vereins zukommen ließ. Bernhard Mäder von den Spargelstechern meinte: „Das ist ein schöne Veranstaltung und eine der wenigen, in der die Fasnachter unter sich feiern können.“ Die Käfertaler Stadtprinzessin Jana I. fand: „Hier haben alle einen großen Spaß. Das ist doch schön.“

Gut gefülltes Krügchen

Zum Essen wurde traditionell Hirschgulasch mit Rotkohl und Spätzle gereicht. Kommandant Neumann sagte dazu: „Der sprang letzte Woche noch munter durch den Pfälzerwald. Jetzt liegt er bei ihnen auf dem Teller”. Die Küchencrew um Sascha Wagner hatte zum Gelingen ordentlich beigetragen, dass es allen schmeckte.

Das macht dem MTC aber wohl kein anderer Karnevalsverein der Region nach: In Windeseile verteilten Marketenderinnen ein gut gefülltes Krügchen mit Hochprozentigem. Darauf wurde angestoßen und alle Gäste waren im Besitz des Jahresordens des MTC. „Das ist wohl die schnellste Ordensverleihung der Bundesrepublik“, meinte Robert Fitzgerald.

