Geänderte Öffnungszeiten

Anzeige

Die Stadtbibliothek ändert in den Pfingstferien ihre Öffnungszeiten. Die Filiale in Neckarau ist am 22. Mai (10 bis 12 Uhr, 13 bis 19 Uhr), 24. Mai (10 bis 12 Uhr, 13 bis 17.30 Uhr) und 25. Mai (13 bis 17 Uhr) sowie am 28. Mai (10 bis 12 Uhr, 13 bis 17.30 Uhr), 29. Mai (10 bis 12 Uhr, 13 bis 19 Uhr) und am 30. Mai (10 bis 12 Uhr, 13 bis 17.30 Uhr) geöffnet. Die Filiale in Rheinau öffnet am 22. Mai (13 bis 19 Uhr), 23. Mai (10 bis 17 Uhr), 24. Mai (10 bis 17 Uhr) sowie in der Folgewoche am 28. Mai (13 bis 19 Uhr), 29. Mai (13 bis 19 Uhr) und 30. Mai (10 bis 17 Uhr). Die Zentralbibliothek kann von 22. bis 26. Mai und vom 29. Mai bis 2. Juni besucht werden. obit