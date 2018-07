Geänderte Zeiten

Anzeige

Die Stadtbibliothek Mannheim ändert in den Sommerferien ihre Öffnungszeiten. Ausleihmöglichkeiten stehen in den Stadtteilzweigstellen nur zeitweise zur Verfügung. In Feudenheim hat die Bibliothek im Zeitraum vom 30. Juli bis zum 10. August montags, dienstags und donnerstags von 13 bis 17 Uhr geöffnet. Freitags sind die Öffnungszeiten von 10.30 bis 13 Uhr. Vom 13. August bis zum 7. September bleibt die Filiale geschlossen.

In Käfertal bleiben die Öffnungszeiten unverändert, die Gottfried-Keller-Bücherei in der Veilchenstraße hat vom 16. August bis zum 1. September geschlossen. Auf der Vogelstang sind die Öffnungszeiten montags, mittwochs und donnerstag von 12 bis 16 Uhr sowie freitags von 10 bis 13 Uhr. Geschlossen ist die Bibliothek vom 26. Juli bis zum 17. August.

Die Haltestellen der Mobilen Bibliothek werden vom 27. Juli bis zum 8. September nicht bedient. Einige Ausnahmen sind zum Beispiel am 10. August in der Gartenstadt (Alfred-Delp-Schule) und am 16. August in Wallstadt (Wallstadtschule). Weitere Infos unter www.stadtbibliothek.mannheim.de. lob