Gedenken an den Maler Emmerich

Am 21. März wäre der Mannheimer Maler Fred Emmerich 90 Jahre alt geworden, er verstarb 1999. Er steht in der Reihe bedeutender Mannheimer Nachkriegskünstler. Emmerich charakterisierte sich selbst als „Expressionist auf seine Art“ und stand mit wichtigen Protagonisten wie Rudi Bearwind oder Peter Schnatz für einen Neuanfang nach dem Krieg, aber auch für den schwierigen Findungsprozess in der Kunst. Heute, 18 bis 21 Uhr, ist im Häusserhaus, Ladenburger Str. 23, Finissage, bei der die Besucher letztmals die Werke Emmerichs begutachten können.

Es ist der Abschluss einer Ausstellung, die seit dem 9. März im Andenken an Emmerich zu sehen war. Bei zwei Salongesprächen ordneten Kunsthistoriker das künstlerische Klima nach 1945 in Mannheim ein, alte Wegbegleiter erinnerten sich an den Mannheimer Künstler. So diskutierte am 12. März die Kulturjournalistin Annika Wind mit Josef Walch, emeritierter Professor für Didaktik an der Burg Giebichenstein Hochschule für Kunst und Design Halle, und der Kunsthistorikerin Ursula Dann. Thema war die „Stunde Null“ in der Kunst nach 1945.

Am 19. März wurden die Künstlerhäuser der damaligen Zeit noch einmal durch Fotos, Zeitungsberichte und Diskussionsbeiträge zugänglich gemacht. Silvia Köhler (Künstlernachlässe Mannheim) erinnerte an Peter Schnatz oder Hans Graeder, Christine Theuer, Kunstantiquarin, an Rudi Baerwind und der Künstler Gerd Lind an seine Zusammenarbeit mit Künstlerkollegen der Zeit. Fotos von Manfred Rinderspacher gaben Eindrücke von Emmerichs Atelier, das bis heute kaum verändert wurde.