Gedenkstelle für Otto Siffling

Der Eigenbetrieb Friedhöfe Mannheim feiert am Samstag, 20. Oktober, 11 Uhr, die Einweihung des neuen Ehrenfeldes auf dem Friedhof Käfertal, Alter Postweg 26. Mit der Gestaltung setzt sich das Team von Betriebsleiter Andreas Adam dafür ein, die Erinnerung an prominente Mannheimer zu bewahren, die in Käfertal beigesetzt waren oder sind. Aus diesem Anlass werden zwei Tafeln enthüllt. Dies ist zum einen die von Bernhard Mäder und der Geschichtswerkstatt initiierte Friedhofschronik, zum anderen eine Gedenktafel für die Fußballlegende des SV Waldhof, Otto Siffling. Neben Erstem Bürgermeister Christian Specht und Adam wird zur Siffling-Tafel auch Martin Willig, Fanbeauftragter beim SV Waldhof, sprechen. dir

