Kim Papke (v.l.) und Jennifer Stör basteln mit Worten an der Poetry Wall. © Geiler

Um mehr Kreativität ins Leben zu bringen, wurde im Jahr 2000 der Welt-Poesie-Tag der Unesco ausgerufen. Er soll im Zeitalter der Informationstechnologien entschleunigen und dafür sorgen, dass Gedichte wieder häufiger gelesen und geschrieben werden. Die Stadtbibliothek nahm zum zweiten Mal teil.

An der Poetry-Wall (Deutsch: Gedicht-Wand) konnte man aus Worten Phrasen und aus Phrasen Gedichte bilden. An einer Wäscheleine waren Verse befestigt, die sich die Besucher mitnehmen konnten, etwa „Das ästhetische Wiesel“ von Christian Morgenstern. Dazwischen hingen Gedichte von Elisa Weinkötz und Paula Franke, beides junge Lyrikerinnen, die auch anwesend waren.

Lyrik soll hip werden

„Ich schreibe Gedichte, weil ich gar nicht anders kann“, sagte Franke (31). „Gedichte werden auch heute noch gelesen, da es immer Menschen gibt, die sich zum Rhythmus und der Verdichtung von Sprache hingezogen fühlen.“ Weinkötz (25) sieht die neuen Medien mit den sozialen Netzwerken nicht im Widerspruch zur Lyrik: „Die kleine Form der Gedichte entspricht sogar den Medien. Auf Twitter hat man nur kurze Botschaften. Ein Gedicht ist in zwei Minuten geschrieben. Produktion und Rezeption sind schnell.“

Internetseiten wie Fixpoetry bieten ebenfalls eine Plattform für Autoren, die klassische Veröffentlichung in Literaturzeitschriften ist auch eine Möglichkeit. Die Zeiten, in denen Dichter im stillen Kämmerlein oder auf grüner Aue mit Feder und Tinte ihre Werke schrieben, sind vorbei, sagt Elisa Weinkötz, die aus Mannheim kommt und in Berlin Literaturwissenschaft studiert: „Die Lyrik-Szene ist sehr gut vernetzt. Viele Kleinverlage versuchen, Lyrik hip zu machen. Und die traditionellen Verlage gibt es auch noch.“ Edith Strohm-Feldes, ehemalige Bibliotheks-Mitarbeiterin, ist Lyrik-Fan: „Ich lese viele Gedichte in Büchern und Zeitschriften. Besonders freue ich mich, wenn mir Lyrik vorgelesen wird.“ kge

© Mannheimer Morgen, Freitag, 29.03.2019