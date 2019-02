Gefahr durch marode Laternen

Schlecht beleuchtete Wege und fehlende Zebrastreifen: Wolf Engelen (FDP) mahnte bei der jüngsten Sitzung des Bezirksbeirates Lindenhof unter Vorsitz von Grünen-Stadträtin Elke Zimmer in der Lanzkapelle drei Missstände an.

Zum einen würden die für das Stephanienufer seit Jahren versprochenen 18 neuen LED-Leuchten als Ersatz für die maroden Gaslaternen seit einigen Jahren auf Inbetriebnahme warten. „Wir erbitten von der Stadt Mannheim den Montagetermin“, so Engelen. „Lange überfällig“ sei auch der Bau des Fußgängerüberwegs in der Emil-Heckelstraße direkt zur Schulbushaltestelle: „Und zwar zur höheren Sicherheit der Schüler“, so Engelen: „Wir erbitten den Umsetzungstermin.“

Auf sich warten lassen laut Engelen auch die neuen Pläne für die Straßenkreuzung Schwarzwaldstraße, Waldparkdamm und Donnersbergstraße samt Sanierung des Straßenbelages: „Auch hier wäre eine schnelle Verwirklichung notwendig.“ mai

© Mannheimer Morgen, Freitag, 01.02.2019