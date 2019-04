Gehring’s zeigt Blues und Rock’n’Roll

Richie Arndts große Leidenschaft gilt dem Blues und der American Rootsmusic. Und diese Leidenschaft gibt der Gitarrist, Sänger und Liedermacher am Freitag, 12. April, in Gehrings Kommode in der Schulstraße 82 zum Besten. „Er ist ist ein bunter Hund der deutschen Musikszene“, versichert der Veranstalter. Denn bereits seit vier Jahrzehnten spielt Arndt mit Band und Solo in Clubs und auf Festivals in Europa.

Am Samstag steht außerdem die Mannheimer Rock’n’Roll Kult Band Just for Fun – Small Edition auf Gehrings Bühne. Insbesondere mit Klassikern der goldenen Fifties und Sixties begeistern sie ihr Publikum mit unverwechselbarem Charme.

Einlass ist jeweils um 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr. Tickets kosten je Veranstaltung 15 Euro. jor

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 10.04.2019