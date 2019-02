Gekocht wird vegetarisch mit Bio-Produkten

Bewegung hat für die Kinder eine große Bedeutung. © haas

In den Gängen und Fluren herrschte Hochbetrieb. Kinder mit ihren Eltern wanderten von einem Klassenzimmer in das Nächste. An einer Themeninsel gab es Informationen zum Schulalltag. Bei Führungen wurden die Klassenräume besucht. Lehrer, wie Jörg Haider, zeigten beim Tag der offenen Schule das Besondere auf, was die Interkulturelle Waldorfschule in der Neckarstadt ausmacht.

„Wir wollen aufklären, wie wir das hier machen“, sagte der Lehrer. An der Ganztagsschule essen etwa 150 bis 300 Schüler täglich. „Die Klassen eins bis vier essen in den Klassenzimmern, die älteren kommen hier in die Mensa“, berichtete Lehrer Ulrich Ratzel beim Blick in den Essensraum. Gekocht wird mit Bio-Produkten. Das Essen ist vegetarisch, führte der Lehrer aus. Wer das nicht möchte, der könne sein Vesper von zu Hause mitbringen und es in der Schule verzehren. „Bei uns gibt es kein Fleisch“, so Ratzel.

Viel Informationen

Weiter ging es in den Physik- und Chemieunterricht. Da erklärte Physiklehrer Dieter Kötter, wie man einen Nagel regelgerecht verbrennen kann. Das Ganze ist ganz schön heiß, was ein Schüler beweist, als er die Reste in ein Glas Wasser wirft, wo es heftig zischt. Bei dem Rundgang wurden Besuchern auch die Werkstätten und naturwissenschaftlichen Räume erklärt. Auf den einzelnen Themeninsel konnten sich Eltern informieren über die Einschulung in die 1. Klasse, den Wechsel nach der Grundschule in die fünfte Klasse, über die Möglichkeiten für Quereinsteiger, die verschiedenen Abschlüsse an der Schule, über die Berufsvorbereitung durch Praktika in der Oberstufe und vieles mehr. Im Gespräch mit Lehrern und Eltern konnten Fragen beantwortet werden und Interessierte konnten sich einen Eindruck verschaffen über das interkulturelle Leben an der Schule. Für das leibliche Wohl der Gäste sorgten die Schüler der siebten Klasse. Eckhard Andermann, der an der Schule für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist, erläuterte: Der Unterricht dauert in der Regel von 8 bis circa 15 Uhr. Die 1. Klasse hat meist um 13 Uhr Unterrichtsende, eine Betreuung bis 15 Uhr ist eingerichtet. An der Schule gibt es keinen Religions- sondern Kulturunterricht. Das internationale Lehrerkollegium (40 Lehrer aus 14 Nationen) arbeitet darauf hin, dass sich die Schüler auf gemeinsame Werte besinnen.

Das Fach Eurythmie – fester Bestandteil des Waldorfcurriculums – wird ab der 1. Klasse unterrichtet. Die Bewegungskunst soll die Willensentwicklung fördern. Ziel des Eurythmieunterrichts ist, sowohl die Ausbildung von Fähigkeiten der Bewegungswahrnehmung und des Bewegungsausdrucks als auch die ästhetische Bildung. „Körperwahrnehmung, Körpergeschicklichkeit und die Fähigkeit zum Körperausdruck sind Teil einer ganzheitlichen Persönlichkeitsbildung und legen das Fundament für eine differenzierte Lernfähigkeit“, sagt Lehrer Zan Redzic. has

© Mannheimer Morgen, Freitag, 15.02.2019