Geld fließt in soziale Projekte

Seit 13 Jahren beschenkt die Volksbank Sandhofen in der Weihnachtszeit nicht mehr die Kunden. Stattdessen spendet das Institut an Kirchengemeinden, damit diese soziale Projekte unterstützen können. Voraus gehen Gespräche mit den Pfarrern der Gemeinden im Geschäftsgebiet der Bank über die sinnvolle Verwendung.

Auch in diesem Jahr konnte Vorstandssprecher und Direktor Manfred Baumann beim Empfang im Konferenzzimmer der Bank vermelden, dass der Spendenbetrag von 6500 Euro gegenüber dem letzten Jahr unverändert geblieben ist. Seit dem Jahr 2006, dem Anfang der Spendenübergabe, kamen 78 000 Euro zusammen.

Im Rahmen eines kleinen feierlichen Treffens durfte sich die evangelische Dreieinigkeitsgemeinde, vertreten durch Pfarrer Wolfram Langpape, über 1000 Euro freuen. Glücklich über den Betrag von 2000 Euro zeigten sich von der katholischen Seelsorgeeinheit Nord Pfarrer Franz Schmerbeck und der stellvertretende Stiftungsrat Egon Schmitt. Das Geld wird auf die Gemeinden der Seelsorgeeinheit aufgeteilt.

Uwe Zirr, der Vorsitzende des Christlichen Kulturvereins – er fungiert als Veranstalter von PX de Dom – kann über 500 Euro verfügen. Über weitere 500 Euro zeigte sich auch Erzpriester Georgios Basioudis erfreut, da die griechisch-orthodoxe Gemeinde auf solche Mittel angewiesen sei.

Bedankt für den Betrag von 500 Euro hat sich Pfarrer Michael Koch von der evangelischen Gnadenkirche. Pfarrer Johannes Höflinger und Anna Döbler von der evangelischen Schönaugemeinde können 1000 Euro einplanen. Als „Neuer“ in der Runde konnte Pfarrer Sam Lee 1000 Euro für die evangelischen Gemeinden Gethsemane und Paulus auf dem Waldhof entgegennehmen.

Sanierung der Kindergarten-Küche

Pfarrer Johannes Höflinger möchte mit der Spende die Ehrenamtlichen mehr unterstützen und als Dankeschön ein Fest für sie ausrichten. Die Küche des Kindergartens St. Josef in Sandhofen muss dringend erneuert werden. Dafür und für den Ausbau des Fluchtwegs im Kindergarten St. Lioba auf dem Waldhof sollen die Mittel laut Aussage von Pfarrer Franz Schmerbeck dienen. In der Gartenstadt fließt das Geld in den seit 15 Jahren bestehenden Senioren-Mittagstisch, der montags bis freitags angeboten wird. Das Essen dafür wird im Johann-Peter-Hebel-Heim zubereitet.

Die griechisch-orthodoxe Gemeinde steckt das Geld in den Spendentopf für den Neubau des Gemeindehauses, aus dem auch die Sanierung des Kirchturmes gespeist wird.

Pfarrer Wolfram Langpape von der Dreieinigkeitsgemeinde möchte in ein Steuerungsgerät für die Photovoltaik-Anlage investieren. Pfarrer Sam Lee nutzt die Spende für soziale Projekte in der Gemeinde. Beim Christlichen Kulturverein gibt es laut Uwe Zirr auch nach dem Einbau der Toiletten in PX de Dom immer noch einiges, was getan und finanziert werden muss. eng

