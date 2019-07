Gemeinde feiert

Rund um das Pfarrhaus und um den Kirchturm soll gefeiert werden: Die St. Josef-Gemeinde auf dem Lindenhof lädt am Samstag, 13. Juli, sowie am Sonntag, 14. Juli, zum Gemeindefest in die Bellenstraße 67 ein.

Fassbieranstich um 15 Uhr

Auf die Besucher wartet ein vielfältiges Programm. Am Samstag starten um 15 Uhr die Feierlichkeiten mit Bierfassanstich durch Pfarrer Martin Wetzel, zum Warmwerden gibt es Auftritte des Kindergartens und Kirchenchores. Anschließend sorgen fleißige Helfer für das leibliche Wohl und viele Spiel- und Schminkangebote lassen Kinderherzen höher schlagen.

Nach dem Auftritt der Tanzgruppe der Melanchthonkirche, spielt um 17 Uhr die BigBand des Moll-Gymnasiums zum ersten Mal bei dem Fest. Abends sorgt die Band „AcoustiCombo“ ab 19 Uhr mit guter Musik für gute Laune.

Ökumenische Singschule

Am Sonntag singen um 10 Uhr die Kinder und Jugendlichen des Kinderchores „Die Ohrwürmer“ im Familiengottesdienst sowie anschließend noch mal auf dem Fest. Den Abschluss bildet wie immer die Ökumenische Singschule mit der Darbietung ihres aktuellen Musicals „König Drosselbart“.

Mit dem gesamten Erlös des Gemeindefestes am Wochenende wird ein soziales Projekt in Indien unterstützt. mai

© Mannheimer Morgen, Freitag, 12.07.2019