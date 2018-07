Gemeinde feiert neues Kinderhaus

Anzeige

Erst die Arbeit, dann das Vergnügen: Zwar ist das neue Katholische Kinderhaus Edith Stein in der Römerstraße bereits seit September in Betrieb – offiziell eingeweiht wird es von der Pfarrgemeinde Christkönig aber erst jetzt, nachdem nahezu alle Restarbeiten erledigt sind. Die Feier am Samstag, 21. Juli um 10.30 Uhr mit Beiträgen der Kinder ist aber zugleich Auftakt für das zweitägige Gemeindefest, das dann um 12 Uhr mit einem großen Kinderprogramm sowie einem Tag der offenen Tür beginnt. Um 14 Uhr startet ein Luftballonweitflug, um 15 Uhr Offene Probe vom neu formierten Projektchor. Um 16 Uhr tritt Jannick Hackl, ein junger Singer-Songwriter, auf. Um 18 Uhr gibt es einen Freiluftgottesdienst mit dem neuen Pfarrer Daniel Kunz, ehe ab etwa 19.30 Uhr die Band des Käfertaler Kinderheims St. Josef spielt.

Das Programm des Gemeindefests am Sonntag, 22. Juli beginnt um 10 Uhr mit einem Ökumenischen Gottesdienst, den Pfarrer Ringwald und Diakon Bernhard Kohl gestalten. Anschließend ist ab etwa 11 bis 12.30 Uhr wieder ein Tag der offenen Tür im neuen Kinderhaus mit vielen Spielangeboten für Kinder. Als letzter Programmpunkt tritt gegen 14 Uhr das Taekwon-Do- Team, ehe das Fest gegen 15.30 Uhr ausklingen wird. pwr