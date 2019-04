Gemeinde sucht Ehemalige

„Jubelkonfirmanden der Markusgemeinde bitte melden!“: So lautet zur Zeit das Motto in der Markusgemeinde, die am Sonntag, 5. Mai mit einem festlichen Gottesdienst um 10 Uhr Jubelkonfirmation feiert und diesen Festtag bereits jetzt vorbereitet. Alle ehemaligen Konfirmanden, die in den Jahren 1969, 1959, 1954, 1949, 1944, 1939 in der Markuskirche konfirmiert wurden, sind herzlich dazu eingeladen.

„Auch wenn Sie nicht in dem Gotteshaus Im Lohr konfirmiert wurden, jetzt aber in der Gemeinde wohnen, gehören Sie zu den Jubilaren und sind herzlich willkommen“, versichert das Organisationsteam.

Die Markuskirche ist eine evangelische Kirche im Mannheimer Stadtteil Almenhof. Sie wurde zwischen 1937 und 1938 von Max Schmechel erbaut.

Anmeldung im Pfarramt der Markuskirche unter der Telefonnummer 0621/81 61 79 oder per E-Mail: markusgemeinde@ekma.de. mai

