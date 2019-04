Gemeinden verreisen per Schiff

Am 30. April ist Anmeldeschluss – daher muss sich beeilen, wer bei einem ganz besonderen Ausflug dabei sein möchte. „Wallstadt an Bord“ heißt das Motto am Sonntag, 19. Mai. Die katholische Pfarrei Christ-König und die evangelische Petrusgemeinde Wallstadt starten, wie mit großem Erfolg schon einmal 2013, einem ökumenischen Gemeindeausflug per Schiff. Das Ziel ist Speyer. Los geht’s um 9 Uhr am Schiffsanleger Kurpfalzbrücke. Auf der Hinfahrt gibt Diana Liesegang, Referentin bei der Abendakademie, Informationen über Speyer. Später kann man am Schiff zu Mittag essen.

Mehrere Führungen

In Speyer werden den Wallstadtern eine Domführung, eine Altstadt-Führung oder eine Führung durch das jüdische Speyer angeboten. Für Kinder und Jugendliche gibt es eine Stadtralleye mit verschiedenen Aufgaben. Nach einer Kaffeepause im Café Forum im Historischen Museum der Pfalz folgt ein ökumenischer Gottesdienst in der Dreifaltigkeitskirche. Wer mag, kann zusammen mit Mitgliedern des Projektchors Christ-König an der musikalischen Gestaltung mitwirken. Auf der Rückfahrt um 17 Uhr wird ein offenes Singen mit Seemannsliedern angeboten.

Die Kosten für Fahrt und Führungen betragen 25 Euro für Erwachsene, Kinder sind frei. Anmeldung in einem der Pfarrämter an. Faltblätter mit dem Ausflugsprogramm liegen bereits in den Kirchen, im Weltladen und in vielen Geschäften in Wallstadt aus. pwr

