Gemeinsam Deutsch üben und Freundschaften knüpfen

Ein Problem für Nataa Kandic Antonic, die vor einem Jahr mit ihrem Mann aus Bosnien kam, ist, dass sie nicht so viele Gelegenheiten hat, Deutsch zu sprechen. „Es ist schwer mit Leuten ins Gespräch zu kommen, ich fühle mich nicht so sicher, um auf Leute zuzugehen“, gesteht die 26-Jährige.

Sie ist eine von fünf Frauen und Männern, die sich an diesem Donnerstag getraut haben – und zum ersten Mal beim Sprachcafé Colibri in der Zentralbibliothek im Stadthaus N 1 dabei waren. Ähnlich wie Kandic wollen auch die anderen Teilnehmer sich austauschen, alteingesessene Mannheimer Kennenlernen und dabei ihr Deutsch verbessern. Sie kommen aus Bosnien, Mexiko, Italien, Iran und Libyen.

Fünf Jahre alt ist das Café Colibri, ein Begegnungscafé für Menschen aus verschiedenen Kulturkreisen – unabhängig von Alter und sozialer Herkunft, das nun wieder immer donnerstags regelmäßig stattfindet. Das von der Stadtbibliothek Mannheim 2013 initiierte Projekt bietet einen Raum, in dem sich neuzugezogene und alteingesessene Mannheimer Bürger in offener und familiärer Atmosphäre begegnen können. Somit stellt es eine Art internationaler und interkultureller Treffpunkt dar, bei dem Interessierte bei Tee oder Kaffee ins Gespräch kommen, sich näher kennenlernen und gegebenenfalls sogar anfreunden können.

Wunsch nach mehr Austausch

Mit dabei ist auch Omer Abdalkam aus Libyen, der seit drei Monaten in Mannheim lebt. Er versucht eine Stelle als Arzt zu finden und besucht deshalb einen Deutschkurs. Schwieriger sei es, mit den deutschen Mitbürgern in Kontakt zu kommen. „Wenn man Hilfe braucht, sind die Leute bereit; aber wenn man einfach nur ein Gespräch anfangen will, haben sie keine Zeit“, bedauerte der 30-Jährige.

Genau das soll das Sprachcafé ändern, das zwei Moderatoren leiten. Seit 2014 moderieren Damir Paric, Student an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg, das Café, vor zwei Jahren kam dann noch die Texterin Petra Huber über das Ehrenamtsbüro zu Colibri. „Früher sind sogar bis zu vierzehn Gäste zu den wöchentlichen Treffen gekommen“, erinnern sich die beiden Moderatoren. Bei den letzten Treffen seien viele Kontakte geknüpft worden und es habe viel zu erzählen gegeben. Nun freuen sich die beiden riesig auf die neue Runde im Café Colibri. Beim ersten Treffen wird schnell klar: Die meisten Teilnehmer haben das gleiche Problem. Denn sie alle wollen ihr Deutsch verbessern, kommen aber kaum mit Einheimischen ins Gespräch.

„Ich weiß nicht, wie ich mit den Deutschen in Kontakt kommen kann, sie sind abweisend und kurz angebunden“, erklärt Hossein Elahi. Der Elektroingenieur aus dem Iran ist seit zwei Monaten hier und hat insgesamt sieben Monate Zeit, einen Job zu finden. Dafür braucht er aber entsprechende Deutschkenntnisse.

In der Gesprächsrunde in der Stadtbücherei finden die jungen Erwachsenen schnell Gemeinsamkeiten und knüpften neue Kontakte. „Die Begegnung ist ganz wichtig“, zeigten sich die Moderatoren am Schluss beeindruckt. Auch Elahi findet das Sprachcafé wichtig, auch weil man nicht einfach mit Leuten auf der Straße reden könne. „Wenn man zu Hause bleibt, lernt man die Sprache nicht“, weiß der 32-Jährige.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 27.09.2019