Gemeinsam leben, gemeinsam feiern

Der Wettergott ist den Lindenhöfern gewogen: Bei strahlendem Sonnenschein feierten Tausende von Menschen am vergangenen Wochenende das zwölfte Lanz-Park-Fest. Die grüne Oase mitten im Stadtteil präsentierte sich als bunte Zeltlandschaft. An die 40 Gruppen aus dem Stadtteil, angefangen von Vereinen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Institutionen bis hin zu den Kirchen und lokalen Unternehmen, luden Jung und Alt zu Spaß und sportlichen Aktivitäten ein.

Organisiert wurde das Fest von der ARGE – der zur Ausrichtung des Festes gegründeten Arbeitsgemeinschaft des Gewerbevereins Lindenhof und der Bürger- und Interessengemeinschaft BIG Lindenhof. Bei der Eröffnung des Festes begrüßte Moderatorin Fariba Amin auch Landtagsabgeordneten Boris Weirauch, Stadtrat Bernd Kupfer und Bürgerserviceleiter Walter McDavid. An den Ständen gab es nicht nur Informatives, sondern auch Spiele für die Kinder – alles kostenlos – beispielsweise am Stand des „Mannheimer Morgen“, wo Fred Fuchs die Kleinen begeisterte.

Schlangen an der Hüpfburg

„Der Ansturm war riesengroß“, freute sich Dagmar Wolf. Warteschlangen bildeten sich an der Hüpfburg, die der Pflegedienst Avendi der BIG-Elterninitiative zur Betreuungssituation auf dem Lindenhof zur Verfügung gestellt hatte. Daniela Ackermann-Piek freute sich über die „gute Kooperation“ und über neue Mitstreiter. „Wir geben keine Ruhe, bis irgendwas passiert ist“, betonte Martin Gruschka im Namen der Initiative. Das Thema Kinderbetreuung wurde auch am Stand des SPD Ortsvereins diskutiert, während beim CDU Ortsverband vor allem über fehlende Parkplätze geklagt wurde. „Die Bürger sind einfach genervt über die Verdichtung, beispielsweise rund um den Pfalzplatz und im Schwarzwaldviertel“, berichtete Bezirksbeirätin Ingeborg Dörr. Natürlich fand sich auch das aktuell brennendste Thema – die Rheindammsanierung – in einem Zelt der BIG wieder. Am Polizeistand berieten die Beamten außerdem über Fahrradhelme, zudem begrüßte Revierleiter Uwe Welker „die gute Möglichkeit zum Gespräch mit den Bürgern“. Auf der Bühne begeisterten Musik- und Tanzgruppen aus dem Stadtteil genauso wie die sportlichen Vorführungen der TSG Seckenheim.