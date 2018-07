Gemeinsam nach vorne

Anzeige

Diese Handlungsfelder auf die Ebene des Stadtteils zu beziehen, war das Ziel der Veranstaltung. Nach einem Impulsvortrag, in dem der Chef des Stadtplanungsamts, Klaus Elliger, das Thema Leitbild 2030 erläuterte, brachten sich Bürger in die Diskussion ein. „Lernen und Arbeiten“, „Zusammenhalten und Zusammensein“, „Gestalten und Teilhaben“ und „Nachhaltig leben und konsumieren“ lauteten die Themen. Bei dem lebhaften Austausch wurde deutlich: Es gibt viele konkrete Vorstellungen zur Zukunft des Lindenhofs. Die Ergebnisse stellt Stadträtin Kämper am 21. Juli auf dem „Bürgerdialog Leitbild 2030“ vor. red

