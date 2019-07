Gemeinsame Arbeit als Konzept

Vorne das Musik-Duo mit Marcus Stoll (l.) und Andreas Rathgerber (r.). © Bräunling

Einige Kinder spielen Ball, Emma wird gerade geschminkt, Erwachsene sitzen an Tischen mit weißgepunkteten roten Tischdecken bei Kaffee und Kuchen oder essen Chili con Carne. Andreas Rathgeber entlockt seinem Akkordeon Ohrwürmer und verbreitet im weißen Hemd mit grauer Weste nostalgische Atmosphäre. Die Geschäftsführerin der Begegnungsstätte Westliche Unterstadt Heike Grönert und ihre Mitarbeiter sind sehr erleichtert darüber, dass sie die Erweiterung ihres Stadtteilgartens feiern können.

„Es bedeutet uns sehr viel, dass das zwischen dem Haus der Begegnungsstätte und dem ursprünglichen Garten liegende Gelände mit dem öffentlichen Weg nun eingezäunt ist und von unserer Gemeinschaft gepflegt wird. Insbesondere für die Kinder ist das sehr wichtig“, erklärt sie. Aber auch von den Nachbarn seien positive Rückmeldungen gekommen, weil es hier nun ruhiger und sauberer ist. „Es ist eine Win-win-Situation, alle profitieren davon“, ergänzt sie.

Den bislang bestehenden Stadtteilgarten gibt es seit 2010. Die an den Spielplatz H 6 angrenzende, damals zum Teil ungenutzte und ungepflegte Fläche wurde für den Stadtteil nutzbar gemacht. Gleichzeitig hat man einen Anreiz für die Anwohner geschaffen, den Platz mitzugestalten und auch Verantwortung dafür zu übernehmen. Die Idee kam von Nuri Cihanbeyli, einem Mitarbeiter des Kinderhauses der Begegnungsstätte: „Wir sind darauf gekommen, weil das Gelände eine richtige Schmuddelecke war und haben uns ein Konzept überlegt, wie wir das in den Griff bekommen“, erklärt er. Leider habe das Geld damals nur für das halbe Gelände gereicht. Aber immerhin. Die Stadtteilkinder können hier an die Natur herangeführt werden, was in einer Großstadt sonst kaum möglich ist.

Oase und Rückzugsort

Vom Frühjahr bis in den Herbst muss der umzäunte Garten gepflegt werden, der mit Kräutern und Nutzpflanzen, mit Blumen, Bäumen und Bodendeckern ausgestattet ist. Auch Bänke, Grill und Schutzhütte fehlen nicht. Und so haben im Gegenzug die Menschen des Stadtteils hier eine Oase, die als Rückzugsraum, aber auch zum Grillen mit der Familie oder guten Freunden zur Verfügung steht. Petra Grund und Cindy Dressel kommen schon von Anfang an regelmäßig hierher: „Wir haben manchen Geburtstag hier gefeiert. Aber normalerweise kommen wir zum Ausspannen oder Lesen. Es ist herrlich unter den Bäumen“.

Damit der Garten so bleibt, wie er ist und die Anwohner nicht zu sehr belästigt werden, gibt es einen Schlüssel. Dieser wird nur ausgehändigt, wenn die dafür ausgearbeiteten Regeln anerkannt werden. Und das funktioniert. „Das Konzept ist aufgegangen und wird gut angenommen. Für das Miteinander und das gegenseitige Verständnis im Stadtteil ist es von Vorteil, wenn die Anonymität aufgehoben wird. Und dabei hilft der Garten“, davon ist Grönert überzeugt. bräu

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 24.07.2019