Gemeinsamer Einsatz für lebenswerte Neckarstadt

Zum ersten Mal in neuer Besetzung hat sich der Ortsverband der Grünnen Neckarstadt mit der neu gewählten Sprecherin Anne-Katrin Volkert und Johannes Schuler nach der Sommerpause im Wirtshaus Uhland getroffen.

Dabei diskutierten die Mitglieder intensiv die Verkehrsproblematik und den Parkdruck in der Neckarstadt, die Neugestaltung des Neumarkts und mögliche Entwicklungspfade des Alten Meßplatzes. Nach dem Rücktritt von Stefanie Hess, die nun neue Aufgaben als frisch gewählte Stadträtin übernimmt, hatten die Grünen Volkert als neue Sprecherin gewählt.

„Ich freue mich sehr über meine Wahl zur Sprecherin des Ortsverbands. Nach der erfolgreichen Gemeinderatswahl, bei der die Grünen in der Neckarstadt-West 30 Prozent und in der Neckarstadt-Ost 29 Prozent holten, freuen wir uns auch über den zunehmenden Mitgliederzuwachs in unserem Ortsverband“, erklärte Anne-Katrin Volkert zu Beginn. Sie wolle sich gemeinsam mit den vielen engagierten Mitgliedern für eine lebenswerte Neckarstadt-Ost und -West einsetzen, sagte die neue Sprecherin.

Die 38-Jährige ist Ärztin und Mutter von zwei Kindern. Sie wird in Zukunft gemeinsam mit Johannes Schuler, Mobilitäts- und Nachhaltigkeitsforscher am Fraunhofer Institut, den Ortsverband leiten. „Wir sind sehr stolz auf das äußerst gute Wahlergebnis“, fügte Schuler hinzu. Nun wolle man besonders die Themen Lebensqualität, Mietpreise und den Wandel zu einer nachhaltigen Mobilität ernsthaft anpacken. Denn Schuler weiß: Damit geht nun auch eine große Verantwortung einher, ökologische und sozial gerechte Politik für alle Menschen im Stadtteil zu machen.

„Das wir dafür mit unserem Wahlprogramm einen solchen Vertrauensvorschuss von den Wählern bekommen haben ehrt uns und macht uns aber auch etwas demütig“, bekannte Schuler am Ende. lia

© Mannheimer Morgen, Freitag, 27.09.2019