Gesangensemble zu Gast

Anzeige

Das Mannheimer Kammertonensemble maKato tritt mit seinem neuen Programm „Mission: Jazz“ am Sonntag, 8. Juli, um 18 Uhr in der Lukaskirche Lasallestraße 14, Almenhof auf.

Bekannte traditionelle Jazzstücke wie „Night and Day“ und „Take Five“ sowie schwungvolle Latin-Rhythmen eines „One Note Samba“ oder dem „Girl from Ipanema“ stehen ebenso auf dem Programm wie eine Jazzbearbeitung des Beatles-Klassikers „Fool on the Hill“. Die vier- bis achtstimmigen Jazzstücke erklingen unter der fachkunden Leitung von Eckhard Stadler mit coolem Groove ins Ohr. Der Eintritt für das Konzert ist frei. red

Info: Infos unter makato-ensemble.jimdo.de