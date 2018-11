Geschäfte länger offen

Am Donnerstag, 29. November, haben in Brühl und Rohrhof beim traditionellen „Candlelight Shopping“ die Geschäfte wieder länger geöffnet. Von 17 bis 21 Uhr halten viele Läden attraktive Angebote, besondere Schnäppchen und auch manches kostenlose Angebot für die Besucher bereit und laden – weit über die normale Öffnungszeit hinaus – zum gemütlichen, entspannten Bummeln und Stöbern in adventlicher Stimmung ein. In einigen Geschäften werden zudem exklusive Speisen serviert.

Zusätzlich erhalten Kunden an diesem Abend in den teilnehmenden Geschäften ein kleines, vorweihnachtliches Präsent. Wer möchte, kann sich außerdem an den verschiedenen Ständen auf dem Lindenplatz in Brühl mit herzhaften und süßen Genüssen sowie mit warmen und kalten Getränken mit und ohne Geist versorgen.

Köstliches und Sportliches

Der Tennisclub, der Freundeskreis der Jahnschule und die Göckel-Zunft bieten ebenfalls Köstlichkeiten an. Beim Stand des Horts der Jahnschule gibt es viel Selbstgemachtes zu kaufen: Marmeladen, Säfte und Gebasteltes. Gegen 18 Uhr treten die „Rhythmus Kids” des Horts auf dem Lindenplatz auf. Der kostenlose Shuttlebus bringt die „Candlelight-Shopper“ ab 17 Uhr regelmäßig von Brühl nach Rohrhof und wieder zurück. Das eigene Auto kann also in der Garage bleiben.

Wie in den vergangenen Jahren wird das „Candlelight-Shopping“ gleichzeitig auch wieder der Start für die Weihnachtsbeleuchtung in der Gemeinde Brühl sein. Die Tannenbaumaktion des Gewerbevereins lässt die Brühler und Rohrhofer Geschäfte zusätzlich festlich erstrahlen. red

