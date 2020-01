Gespräch mit neuem Investor

Die Freude bei Eltern und Bezirksbeiräten war zunächst groß: Um den Ausbau der vorschulischen Kinderbetreuung in Mannheim weiter voranzubringen, sollen laut Stadt neue Betreuungsplätze entstehen. So ist auf dem Lindenhof unter anderem geplant, auf dem städtischen Grundstück Landteilstraße/Ecke Waldparkstraße einen viergruppigen Kindergarten mit 80 Plätzen in freier Trägerschaft zu errichten (wir berichteten). Doch „nach eingehender Prüfung“, so ist laut Stadt zu hören, habe der geplante Investor kinderlandnet in der vergangenen Woche die Verwaltung informiert, dass er von einer Umsetzung des Bauvorhabens als Investor Abstand nehmen möchte. Doch, so versichert Stadtsprecherin Beate Klehr-Merkl auf „MM“-Anfrage: „Die Verwaltung befindet sich bereits in Gesprächen mit einem anderen Investor, der das Bauvorhaben umsetzen möchte.“ Ziel sei es, das Projekt jetzt möglichst ohne zeitliche Verzögerung zu realisieren. Schließlich hatte der bisherige Investor kinderland.net geplant, bereits 2019 mit dem Bau einer Einrichtung mit 80 Ganztageskindergartenplätzen zu beginnen.

Architektenwettbewerb geplant

„Für den Bau der Kita wird im nächsten Schritt nun ein Architektenwettbewerb initiiert“, sagt Klehr-Merkl. Die Grundlage hierfür habe der Hauptausschuss der Stadt mit einem entsprechenden Beschluss am 10. Dezember 2019 gelegt. Der Architektenwettbewerb werde eine viergruppige Stammeinrichtung umfassen. Wenn dieser Wettbewerb entschieden ist und mit den Bauarbeiten begonnen werden kann, werde es knapp zwei Jahre dauern, bis die Einrichtung in Betrieb genommen werden kann.

Zusätzlich zu den 80 neuen Plätzen in der Betreuung für Kleinkinder sei eine „Draußengruppe“ geplant. Dabei handelt es sich um einen sogenannten Naturkindergarten, der nicht an eine exakt begrenzte Zahl von 20 Kindern pro Gruppe gebunden ist, wie Klehr-Merkl erläutert.

Das Projekt ist Thema bei der öffentlichen Sitzung des Bezirksbeirats Lindenhof am Mittwoch, 22. Januar, um 19 Uhr in der Lanzkapelle.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 22.01.2020