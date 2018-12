Gewinn und Verluste – Problemstadtteil wandelt sich

Hoffnung auf eine bessere Zukunft auf der einen, totale Ernüchterung auf der anderen Seite: Während die Stadt plant, den Vielfalt-Stadtteil am Neckar endlich aufzuwerten, ist das bürgerschaftliche Engagement zum Wohle der Gemeinschaft auf einem Tiefpunkt angelangt: Der seit 30 Jahren bestehende Bürgerverein erklärt im November sein Aus. Die wochenlange Suche nach Mitgliedern und einem neuen Vorstand bleibt ergebnislos. Im Dezember stimmt die Mitgliederversammlung für das Ende des Traditionsvereins – für das bürgerschaftliche Leben ein Verlust. Und noch ein bitteres Ende: die Konditorei Wissenbach gibt bekannt, das sie 2019 schließt.

Autos demoliert

Ein Schock ist für die Neckarstädter auch, dass in einer einzigen Nacht im Dezember 50 Autos demoliert werden. Die Bewohner fordern Konsequenzen, wollen das der Besonderere Ordnungsdienst (BOD) auch nachts unterwegs ist. Die Stadt intensiviert derweil in Kontrollen: Falschparker, die Geh- und Rettungswege blockieren, Lärm in den Abendstunden oder weggeworfener Müll – gegen diese Ordnungswidrigkeiten geht der BOD mit Schwerpunktaktionen vor. Im Sommer wird ein Sicherheitscontainer auf dem Neumarkt postiert. Bei einer Streife mit Sicherheitsdezernent Christian Specht und BOD-Sachgebietsleiterin Anja Bischoff Mitte November präsentierte sich der Stadtteil bis auf wenige Ausnahmen sauber, ruhig und weniger zugeparkt als üblich.

Im August wird die Neckarstadt-West Sanierungsgebiet. Durch die Baumaßnahmen soll auch der Neumarkt neu gestaltet werden. Den ersten Platz belegte bei dem ausgelobten Architekten-Wettbewerb das Team von Greenbox Landschaftsarchitekten PartGmbH zusammen mit Trint + Kreuder d.n.a Architekten PartGmbH. Nach ihrem Entwurf soll gegenüber vom Kulturkiosk ein Projektpavillon zur Bürgerbeteiligung errichtet werden. Durch die Verlagerung von Parkplätzen vom Neumarkt an die Dammstraße – im Frühjahr 2019 sollen dort 31 zusätzliche Parkplätze entstehen – besteht zudem die Möglichkeit, die Fläche vor der Neckarschule zu beleben. Durch Holzpodeste rings um eine große Grünfläche soll das Areal besser genutzt werden.

Gegenüber vom Bürgerhaus in der Lutherstraße soll darüber hinaus neben einem großen Spielbereich ein „Schattenhain“ entstehen – als Aufenthaltsbereich mit Möglichkeiten zum Boule- und Schachspielen. Zur Umsetzung werden Städtebaufördermitteln beantragt, es sind aber auch städtische Gelder erforderlich.

Im Rahmen des kommunalen Projekts Lokale Stadterneuerung (LOS) wird im März der Verein Kids e.V. gegründet. Die Mitglieder wollen Freizeitangebote für Kinder anbieten und sich für deren Anliegen einsetzen, erklärt die Vorsitzende, Christiane Sobel. Im Sommer findet der erste Neckarstadt Cup statt. An dem Laufwettbewerb nehmen 135 Schüler der Jahrgänge 2009 bis 2012 teil – die Humboldt-Grundschule stellt die größte Gruppe.

