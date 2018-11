Gospelklänge in Versöhnungskirche

Amerikanische Kirchenmusik, aktuelle Gospel-Hits und besinnliche adventliche Stücke präsentiert die Rainbow Gospel & Soul Connection (Feudenheim) beim Konzert am Sonntag, 2. Dezember, 17 Uhr, in der evangelischen Versöhnungskirche, Schwabenheimer Straße (Leitung: Joe Völker). Für Bewirtung sorgt der Förderverein der Rheinau-Grundschule. Der Erlös wird für ein neues Klettergerüst verwendet. Eintrittskarten gibt’s im Vorverkauf zu elf, ermäßigt neun Euro bei Tabak Fischer, Stengelhofstraße 4, Kiosk Fischer, Relaisstraße 116 oder im Pfarrbüo, Schwabenheimer Straße 25, sowie unter www.rainbowgospel.de. Preis an der Abendkasse 13 bzw. neun Euro, Kinder bis einschließlich 14 Jahre frei. red

