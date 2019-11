Gospelmusik in Johanniskirche

Den Facettenreichtum der Gospelmusik präsentieren – diesem Ziel haben sich die Sänger der Rainbow Gospel & Soul Connection seit über 25 Jahren verschrieben. Jetzt tritt der Chor am Sonntag, 17. November, um 17 Uhr, in der Johanniskirche auf dem Lindenhof auf. Geleitet wird er von Joe Völker, der neben der Truppe aus Feudenheim auch noch andere Chöre leitet, unter anderem am Nationaltheater. Das Repertoire bietet Altes und Neues, traditionelle amerikanische Kirchenmusik und die aktuellen Gospel-Charts-Hits, heitere und besinnliche Stücke. Alle Arrangements hat Völker eigens auf das Ensemble zugeschnitten. Zahlreiche Solisten aus den eigenen Reihen runden das Konzerterlebnis ab. Der Eintritt kostet 13, ermäßigt 11 Euro, Kinder bis einschließlich 14 Jahre sind frei. red

