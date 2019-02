Gottesdienst für Jubilare

Zum Konfirmationsjubiläum samt Festgottesdienst, Abendmahl und Segnung lädt die Gemeinde für Sonntag, 31. März, um 10 Uhr, in die Johanniskirche ein. Umrahmt wird der Gottesdienst mit festlicher Musik. In diesem Jahr heißt es „Zwei Kantoren singen“. Claudia Seitz, Kantorin in Elternzeit, und Kantor Niklas Sikner bereiten Solostücke vor und werden einander dabei wechselseitig an den Tasten begleiten. Alle ehemaligen Konfirmandinnen und Konfirmanden, die in den Jahren 1969 (Goldene Konfirmation), 1959 (Diamantene Konfirmation), 1954 (Eiserne Konfirmation), 1949 (Gnaden Konfirmation), 1944 Kronjuwelen Konfirmation sowie 1939 (Eichen Konfirmation) konfirmiert wurden, sind zu diesem Jubiläum eingeladen, natürlich auch wenn Sie in einer anderen Gemeinde konfirmiert wurden.

Die Gemeinde bittet möglichst bald um Anmeldung im Pfarrbüro, Rheinaustraße 19, unter Telefon 0621/82 40 74 oder unter johannisgemeinde@ekma.de. mai

