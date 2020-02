Gottesdienst zum Weltgebetstag

Der internationale Weltgebetstag findet seit über 130 Jahren immer an dem ersten Freitag im März statt. Einen Gottesdienst zu dem Tag bereitet das Weltgebetstag-Team am Freitag, 6. März um 18 Uhr in der St. Josefs Kirche vor.

In über 120 Ländern wird der Weltgebetstag gefeiert. Die ökumenische Frauenbewegung steht für gemeinsamen Frieden und Gerechtigkeit für alle. Dieses Jahr kommt das Team der Frauen aus dem südafrikanischen Land Simbabwe. Unter dem Motto „Steh auf und geh!“ sind alle Interessierten eingeladen, sich bei dem Gottesdienst bewegen zu lassen. Für Gäste gibt es auch einen Imbiss mit landestypischen Gerichten aus Simbabwe. nala

