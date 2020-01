„Gowe“ laden zu Prunksitzungen

Jetzt legen sie los: Als einer der ersten Mannheimer Karnevalsvereine laden die Wallstadter „Gowe“ zu ihren Prunksitzungen ein: Sie gehen an den Samstagen 25. Januar und 1. Februar sowie am Sonntag, 2. Februar, als „Sitzung für Jung und Alt“ jeweils in der DJK-Halle in der Oswaldstraße über die Bühne. Die zweite Sitzung sei schon „so gut wie ausverkauft“, so Präsident Manuel Kohl. Auftreten werden an beiden Abenden, jeweils ab 19.33 Uhr, neben eigenen Akteuren wie Garden, „Gowe-Singers“ und „Jubilett“ noch Markus Weber als „Frl. Baumann“, Musikprofessor Werner Beidinger, „De Härtschd“, Rico Babilon und „Der Kurfürst“. Zudem spielt der Perkeo-Fanfarenzug.

Für die Sitzung am Sonntag, 2. Februar um 14 Uhr kündigt Regieminister Matthias Göttlich unter anderem den Musikprofessor, „De Härtschd“ sowie das Jugendbüttenrednerpaar der „Löwenjäger“, Chiara Belsanti und Lena Drogosch, an. Karten gibt es im Salon „Traudel macht Haare“ in der Mosbacherstraße 19, Telefon 0621/708906. Da kann man auch schon Tickets für die große Faschingsparty am Samstag, 8. Februar, reservieren. pwr

© Mannheimer Morgen, Freitag, 17.01.2020