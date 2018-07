Grillfest am anderen Ufer des Neckar

Anzeige

Die Psychologische Lesben- und Schwulenberatung Rhein-Neckar (PLUS) lädt am Samstag, 7. Juli, ab 16 Uhr zum „Grillfest am anderen Ufer“ auf die Neckarwiese ein. Unter dem Motto „BBQ – Better Be Queer!“ freuen sich das Team und die etwa 100 ehrenamtlich Aktiven auf einen schönen Nachmittag und Abend mit allen Gästen. Das „Grillfest am anderen Ufer“ bietet vielfältige Begegnungsmöglichkeiten für die Community und Menschen aus der Neckarstadt. Am Grill gibt es Würstchen und Steaks und auch Veggie-Burger, außerdem Kuchen, Getränke und Cocktails.

Spenden fließen in Angebote

Zur Unterhaltung trägt die Tombola ebenso bei, wie das von den Mannheimer VolleyDolls gemeinsam mit dem Frauensportverein „Xanthippe springt im Quadrat“ veranstaltete Fußball-Turnier. Für die jüngsten Gäste bietet ILSE, die Initiative lesbischer und schwuler Eltern, ein eigenes Angebot an. PLUS und KOSI.MA, das Kompetenzzentrum zu sexuell übertragbaren Infektionen Mannheim, in Trägerschaft von PLUS, präsentieren ihre Angebote an einem Info-Stand.

Der Erlös des Grillfestes wird für Angebote von PLUS verwendet. So ist es dem Team ein Anliegen, zentrale Angebote für alle Menschen zugänglich zu machen. ena