Grokageli feiert neue Kampagne

Tanz, Musik Bütten, Comedy sowie eine große Tombola: Die Große Karneval-Gesellschaft Mannheim-Lindenhof (Grokageli) lädt für Samstag, 8. Februar zur Faschingsfete mit Kostümprämierung im Gemeindesaal der Maria-Hilf Kirche ein.

Einlass ist ab 18 Uhr, Beginn um 19 Uhr. Karten können unter info@grokageli.com bestellt werden oder sind zum Preis von elf Euro an der Abendkasse erhältlich. Kartenverlosung per Email unter info@grokageli.com oder auf unserer Facebook Seite. Die Gewinner werden per Los ermittelt.

Am Sonntag, 9. Februar das Freundschaftsturnier im Garde- und Show-Tanz ebenfalls in der Maria-Hilf Kirche statt. Los geht’s es ab 10 Uhr.

Am Samstag, 15. Februar feiern die Kinder auf dem großen Kindermaskenball in der Johanniskirche Lindenhof. Beginn ist um 13.30 Uhr. Der Eintritt kostet 2,50 Euro. mai

