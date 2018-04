Große Bereitschaft zu Spenden

Anzeige

Ein Dank des Vorstands ging an die Sponsoren und Spender. Die MVV hatte den Druck der neuen Wanderkarten finanziert. Darüber hinaus hatte eine riesige Spendenbereitschaft aus der Bevölkerung den Kauf eines neuen Bisonbullens gewährleistet. Zwei Tiere waren wegen Brotfütterung durch Besucher gestorben.

Betonplatte schon gegossen

Warnschilder am Umgrenzungszaun des Geheges warnen nun davor. „Wir bemerken auch eine Sensibilisierung der Spaziergänger“, sagte Katzmarek. Bereits erste Schritte wurden zur Vergrößerung des Infocenters am Karlstern eingeleitet. Die Betonbodenplatte sei schon gegossen worden, wie der Vorsitzende berichtete. Das Max- Jäger-Haus bietet somit bald 20 Besuchern bei Veranstaltungen mit Regen einen Unterschlupf. Auch die Mal- und Walkinggruppen nutzen die Hütte. „Zudem haben wir die Zusammenarbeit mit der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald und dem Waldhaus intensiviert“, erzählte Katzmarek. Diese werden zukünftig die Besucherführungen durch den Käfertal Wald übernehmen.

2018 werde es ebenso ein Bouleturnier geben. Der Dank ging hierfür an Organisator und Beisitzer Manfred Of. Emsig unterwegs sind die zehn Minijobber, die im Käfertaler Wald den wilden Müll beseitigen. Die Nachfolge des in Ruhestand gegangenen Vorarbeiters Peter Scherdel habe Ralph Mayer angetreten. Der Männerstammtisch liegt weiter in den Händen von Werner Piffkowski. „Derzeit treffen sich bis zu 30 Stammtischler im Max-Jäger-Haus“, erklärte er. Zudem richte die Truppe neben dem Neujahrsempfang weitere Veranstaltungen an Ostern oder zur Fasnacht aus. jba

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 11.04.2018