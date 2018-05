Große Freude über neue Rutsche

Alle Mannheimer Freibäder starten in diesem Jahr am Samstag, 19. Mai, in die Saison – so auch die beiden Bäder im Norden: das Carl-Benz-Bad in der Gartenstadt und das Freibad Sandhofen.

Öffnungszeiten und Eintrittspreise für die beiden Bäder bleiben nach Angaben der Stadtverwaltung unverändert: montags von 13 bis 20 Uhr, dienstags bis sonntags sowie an Feiertagen von 9 bis 20 Uhr. Im Benz-Bad gibt es mittwochs und freitags zusätzlich Frühschwimmen von 7 bis 9 Uhr. Eintritt in beide Anlagen: Einzelkarte 3,10 Euro, ermäßigt zwei Euro. Letzter Badetag der Saison ist nach bisherigen Planungen Sonntag, 9. September.

In Sandhofen lädt der Förderclub Freibad wieder zu einer Eröffnungsfeier im Freibad ein – am Samstag, 19. Mai, um 15 Uhr. Für Musik sorgt Ralf Frödert mit seinem Leierkasten.

Der Förderclub bietet auch in dieser Freibadsaison einen Qi-Gong-Kurs an. Er findet mittwochs von 10 bis 11 Uhr statt. Beginn ist am 23. Mai.

In Kooperation mit der Freireligiösen Jugend werden in der Zeit von 27. bis 31. August und 3. bis 9. September Ferienspiele im Freibad stattfinden. Infos über die E-Mail-Adresse roland-weiss@gmx.net.