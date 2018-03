Großes Team unterstützt die Gemeinde

Anzeige

An zwei Tagen feierte St. Bartholomäus wieder den sehr gut besuchten Basar. Im Gottesdienst segnete Vikar Ryszard Dyc alle Kerzen der Kinder, die dieses Jahr das Sakrament der Ersten Heiligen Kommunion empfangen. Nach dem Gottesdienst füllte sich schnell der Gemeindesaal mit den hungrigen Gästen, die sich auf das Mittagessen freuten.

Der Basar wartete zur Freude der Gäste wieder mit einem großen Programm auf. So unterhielt das „Monnemer Bloomaul“ Joachim Schäfer die Gesellschaft mit seinem Repertoire an Mannheimer Liedern und anderen beliebten Schlagern. Außerdem erfreuten an beiden Basartagen die Gesangvereine „Aurelia“, Sängerbund Sängerlust und auch der Männergesangverein 1878 Sandhofen mit ihren Darbietungen die Gäste. Traditionell gehört auch die Blasmusik der Altrhein Musikanten am zweiten Tag dazu. Der stand auch im Zeichen der Kindergärten St. Maria und St. Josef. Die Kinder gestalteten das Programm mit ihren einstudierten Liedern.

„Sinn noch Russische Eier do?“ Das war die wohl wichtigste Frage beim Basar der St.-Bartholomäus-Gemeinde. Denn die besagte Spezialität ist das Markenzeichen der beliebten Veranstaltung in Sandhofen.