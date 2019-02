Grüne loben Park-Prozess

Die Bezirksbeiräte der Grünen in der Neckarstadt-Ost, Carmen Fontagnier, Stefanie Heß und Johannes Schuler begrüßen den Beteiligungsprozess zur Zukunft dese Herzogenriedparks (wir berichteten), warnen aber davor neue Angebote einzurichten, die nur gegen eine zusätzliche Gebühr genutzt werden können. „Das Angebot im Park soll weiter für alle attraktiv bleiben und niemanden auf Grund des Geldbeutels ausschließen“, heißt es in einer Pressemitteilung. Fraktionsvorsitzender Dirk Grunert, der selbst in der Nähe des Herzogenriedparks wohnt, ergänzt: Die für 2019 bereits geplanten Neuerungen seien gut. Teilweise handele es sich um dringend notwendige Sanierungsmaßnahmen, beispielsweise am Grillplatz oder an den WC-Anlagen. Grunert: „Wir freuen uns aber besonders, dass auch kurzfristig Wünsche und Ideen aus dem Beteiligungsprozess aufgenommen und umgesetzt werden, wie die Planung und Überarbeitung des Bauerngartens oder die Bereitstellung einer Fläche für partizipative Sportangebote im Park.“ Ausdrücklich begrüßen die Grünen zudem die ersten umweltpädagogischen Angebote der Grünen Schule im Herzogenriedpark und sind gespannt auf das Angebot. aph

© Mannheimer Morgen, Freitag, 15.02.2019