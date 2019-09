Grüne: Neue Bezirksbeiräte

Der Ortsverband Neckarstadt der Mannheimer Grünen entsendet für die Wahlperiode 2019 bis 2024 wieder drei Mitglieder in den Bezirksbeirat für die Neckarstadt-Ost, Wohlgelegen und Herzogenried. Neben Carmen Fontagnier, die bereits seit 2018 die Grünen im Bezirksbeirat vertritt, kommen mit Nadine Worm und Yannick Schalasta neue Mitglieder hinzu.

„Der Klimawandel zwingt uns zu sofortigem Handeln. Daher möchten wir unsere Themen und Ziele darauf ausrichten, diesen zu bekämpfen und unseren Stadtteil auf die Zukunft vorzubereiten“, sagt Yannick Schalasta. Der 30-jährige Student ist der neue Sprecher der Grünen im Bezirksbeirat. „Bei der Planung einer zügigen Verkehrswende, insbesondere beim Ausbau der Radfahrinfrastruktur aber auch bei anderen Themen, wie Stadtbegrünung oder beim Ausbau öffentlicher Einrichtungen sollen sich so viele Bürger wie möglich beteiligen können“, so die 61-jährige Carmen Fontagnier, die auch im Vorstand des Vereins Mannheim sagt Ja! ist.

„Klimawandel deutlich spürbar“

„Als Schönauerin kenne ich die Probleme und möchte daher auch zu einem weltoffenen, lebenswerten und mutigem Stadteilteil beitragen.“ „Bereits heute ist der Klimawandel auch in Mannheim deutlich spürbar. Das stellt uns alle vor große Herausforderungen. Wir möchten dazu beitragen, dass Maßnahmen zur Anpassung, zur Verbesserung der kleinklimatischen Bedingungen und zur Erhöhung der Biodiversität in unserem Stadtteil umgesetzt werden“, ergänzt Nadine Worm, die 35-jährige Gesundheits- und Krankenpflegerin. Die Mutter eines Kindergartenkinds studiert nebenberuflich Bildungswissenschaften, daher liegen ihr auch der Ausbau des vorschulischen Kinderbetreuungsangebots sowie der Neckarstädter Schulen am Herzen. Die Bezirksbeiräte freuen sich auf die ehrenamtliche Arbeit und wünschen sich eine starke Bürgerbeteiligung. lia

© Mannheimer Morgen, Freitag, 20.09.2019