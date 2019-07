Grüne wollen weniger Lärm

In der Neckarstadt Ost sollen laut den Grünen neue Maßnahmen zu mehr Verkehrssicherheit vor allem in der Käfertaler Straße verhelfen. Nach einer Anfrage im Bezirksbeirat sei die Antwort mehr als zufriedenstellend, teilte die Partei mit.

„Wir haben die Verwaltung um eine Einschätzung der Möglichkeiten gebeten, die wir sehen, um in der Neckarstadt Ost für weniger Verkehrslärm und mehr Sicherheit für Fußgänger zu sorgen.“, schreibt Carmen Fontagnier, die künftig die Grünen im Bezirksbeirat die Neckarstadt-Ost vertreten wird. „Diese Maßnahmen sind nun ein weiterer Schritt, den Anwohnenden die Nachtruhe zu sichern. Auch der Gefährdung durch zu schnell fahrende PKW und LKW wird durch die angefragten Geschwindigkeitskontrollen nachgegangen.“ Außerdem soll eine weitere Querungshilfe mit Lichtzeichenanlage auf Höhe der Canabichstraße eingerichtet werden.

Noch herrsche in der Käfertaler Straße sowohl am Tag als auch teilweise in den Abend- und Nachtstunden viel Verkehr, schreiben sie. Die Straße zu überqueren sei ohne Querungshilfe vor allem für Kinder und mobiltitätseingeschränkte Menschen unmöglich. jor

